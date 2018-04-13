Италия вслед за Германией отказались от участия в возможной военной операции в Сирии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Италии Джентилони заявил, что его страна не будет участвовать в возможной военной операции западных стран в Сирии в ответ на химатаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание La Reppublica.

Также Джентилони отметил, что Италия предоставит логистическую поддержку союзникам в соответствии с международными и двусторонними договоренностями.

О своем решении Италия официально уже сообщила канцлеру Германии Ангела Меркель, которая накануне также отказалась от участия в военной операции в Сирии.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники обсуждают различные варианты реакции на химатаку.

Западные страны, такие как Великобритания, Франция и США, обвиняют режим президента Башара Асада в применении химического оружия против мирных жителей в сирийском городе Дума. Кроме того США обвиняют Россию и Иран в поддержке действий Асада.

Как сообщал УНН, Германия не присоединится к ударам по Сирии.