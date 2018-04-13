Кандидат на должность госсекретаря поддержал планы предоставить Украине летальною оружие

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание международного комитета Сената США.

Сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил, поддерживает Помпео предоставления Украине оборонного летального вооружение для защиты.

На данный вопрос Помпео ответил утвердительно: “Сенатор, я поддерживаю”.

Также он заявил, что не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

Как сообщал УНН, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибла “пара сотен” русских.