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Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

Украина подписала четыре конвенции Совета Европы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украины 12 апреля подписала четыре конвенции Совета Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Процедура подписания состоялась в Министерстве юстиции в Копенгагене по случаю конференции по вопросам реформирования Конвенции по правам человека в присутствии генерального секретаря СЕ Турбйорна Ягланда и министра юстиции Украины Павла Петренко.

Украинская сторона подписала:

— Европейскую конвенцию об обслуживании за рубежом документов, касающихся административных вопросов (STE № 94), направленную на определение правовой основы взаимной помощи по предоставлению документов, касающихся административных вопросов;

— Европейскую конвенцию о получении за границей информации и доказательств по административным вопросам (STE № 100), облегчения взаимной помощи в административных вопросах, предоставление информации о праве, нормы и обычаи, фактические сведения и документы, а также доказательства, которые будут использоваться в судопроизводстве;

— Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам (STCE № 205), первый обязательный международно-правовой документ, определяющий общее право на доступ к официальным документам, принадлежащих государственным органам;

— о внесении изменений в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц (STCE № 222).

Как сообщал УНН, Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Совет Европы, конвенция
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