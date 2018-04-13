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"Локомотив" и "Барки-Летучие Мыши" стали финалистами чемпионата Украины по волейболу

"Локомотив" и "Барки-Летучие Мыши" стали финалистами чемпионата Украины по волейболу

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лидеры украинского мужского волейбола Украины львовские “Барком-Летучие Мыши” и харьковский “Локомотив” получили путевки в финал чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Оба клуба обошлись минимальным количеством поединков в полуфинальных сериях, выиграв их со счетом 3:0.

“Локомотив” в заключительной встрече обыграл “Сердце Подолье” — 3:1 по сетам, а “Барком-Летучие Мыши” не имели проблем в противостоянии с “Новатор” — 3:1.

Таким образом, как и в прошлом году, в решающей серии чемпионата снова сойдутся “Локомотив” и “Барком-Летучие мыши”. А “Новатор” в серии до трех побед бороться бронзовые медали с винницким “Сердцем Подолье”.

Напомним, что волейболисты “Локомотива” являются обладателями второго в истории Суперкубка Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
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