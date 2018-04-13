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Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Здание “Киевгорстроя” на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Печерский райотдел полиции столицы.

По предварительной информации инцидент произошел около 2 часов ночи.

Неизвестные попали в отдел продаж “Киевгорстроя”, там правоохранители обнаружили хвостовик снаряда.

Также на тубусе гранатомета, из которого осуществили выстрел, затертые серийные номера, что делает невозможным установление происхождения оружия. Сам тубус был найден через дорогу от здания учреждения. Также пострадал ресторан, расположенный рядом с местом взрыва.

Сразу после вызова туда отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Источник: УНН
Теги: Киев, обстрел, полиция, Киевгорстрой
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