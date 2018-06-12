В Украине запретили полеты беспилотников над дорогами и улицами

КИЕВ. 11 июня. УНН. Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицами городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Соответствующие ограничения выписаны во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, размещенного на официальном сайте Госавиаслужбы, передает УНН.

Согласно этому документу, полеты беспилотников до 2 кг должны осуществляться только днем. При этом запрещены полеты над:

- дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные)

- по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел;

- железными дорогами государственного и регионального значения*;

- над и вдоль линий электропередачи, продуктопроводов, кроме случаев выполнения полетов по согласованию с владельцем объекта. Стоит отметить, что порядком упомянутые выше объекты разрешается пересекать беспилотником.

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Кроме того, нельзя использовать беспилотными над объектами под охраной, определенных Минобороны, МВД, ГНСУ, Нацгвардией, УГО и тому подобное.

А также дроны не могут летать над:

- промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа и т.д.;

- местами (районами) аварий и катастроф (кроме задействованных в ликвидации их последствий и поисково-спасательных работах);

- колониями, СИЗО, кроме случаев выполнения полетов в интересах администраций указанных учреждений и изоляторов;

- зонах полицейских / антитеррористических / специальных операций (кроме задействованных в этих операциях)

зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

При этом максимальная высота полета должна быть не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности, а скорость полета должна составлять не более 160 км/ч.