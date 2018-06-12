Коммерческая дочка ФФУ торгует статусом "Премиум-спонсор Национальной сборной по футболу"

КИЕВ. 11 июня. УНН. "Укргазбанк" скупился у "коммерческой дочки" ФФУ на более полумиллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные портала ProZorro, передает УНН.

Так, ООО "ФФУ Маркетинг", что является одной из дочерних коммерческих компаний Федерации футбола Украины, выиграло тендер по предоставлению рекламных услуг ПАО "АБ "Укргазбанк".

Раскрытие тендерных предложений состоялось еще в конце июля 2017 года.

ООО "ФФУ Маркетинг" при этом было единственной компанией, которая принимала участие в тендере. Таким образом, предложив цену в 600 тыс. грн, коммерческая дочка ФФУ получила "победу" в тендере по "предоставлению рекламных услуг" украинскому банку.

Согласно тексту заключенного между Заказчиком и Исполнителем договора, ООО "ФФУ Маркетинг" за 600 тыс. грн предоставило "Укргазбанку" статус "Премиум-спонсор Национальной сборной Украины" на контрактный период до 31 августа 2018 года. В этом собственно и заключаются "рекламные услуги". Дополнительно "ФФУ Маркетинг" в рамках договора должен готовить рекламные материалы о Заказчике ("Укргазбанк") во время подготовки и проведения определенных футбольных матчей.

Напомним, что по процедуре закупок у одного игрока, ООО "ФФУ Маркетинг" недавно освоило 25 млн грн из столичного бюджета: на "формирование позитивного имиджа Украины во время проведения футбольного финала ЛЧ УЕФА".

Также напомним, в Киевсовете призвали внести коммерческую "дочку" ФФУ в черный список подрядчиков и вообще заблокировать компании (ООО "ФФУ Продакшн") доступ к тендерным процедурам.