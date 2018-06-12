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Из-за ссоры в баре в Санкт-Петербурге один из участников решил наехать на посетителей

Из-за ссоры в баре в Санкт-Петербурге один из участников решил наехать на посетителей

КИЕВ. 11 июня. УНН. В городе Ломоносов (входит в Санкт-Петербург) 33-летний местный житель врезался на машине в посетителей бара, убив одного человека и ранив трех. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Как следует из сообщения местного издания, после ссоры в баре он дождался “обидчиков” на улице и врезался в них, когда они вышли на порог заведения.

Погиб мужчина 37 лет. Еще три человека, в возрасте от 33 до 36 лет получили травмы, один из них был доставлен в больницу. Официально правоохранительные органы о случившемся пока не сообщали.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство арестован Ян Атрашкевич. Добиться внятного рассказа об обиде, за которую он рассчитался наездом на людей, от него так и не смогли. Выжившие под колесами его фургона говорят о случайности.

Суду Атрашкевич заявил, что совершенное преступление осознает, но объяснения по существу давать отказался. По информации СМИ, сформулировать, кто и чем оскорбил его в баре мужчина не смог и в отделе полиции. По предварительной информации, с “Мотора” (бар) он вышел в два-в начале третьего ночи, зашел домой — пешком чуть больше километра — и в бар вернулся уже за рулем белого фургона с заклеенными газетой номерами.

Как сообщал УНН, в Японии при наезде машины на школьников пострадали шесть человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, РФ, Санкт-Петербург
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