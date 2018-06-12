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Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении

Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении

КИЕВ. 11 июня. УНН. Уровень инфляции в Венесуэле в мая 2018 года превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%. Об этом сообщил в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи, информирует УНН со ссылкой на местные СМИ.

Однопалатный парламент страны находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

“В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная — 1995,2%, в годовом выражении — 24571%, — сказал Гусман. — Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев”. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство во второй половине апреля в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 млн боливаров.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы освободила еще 40 задержанных оппозиционеров.

Источник: УНН
Теги: инфляция, Венесуэла
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