Встреча глав МИД "нормандского" формата длится около трех часов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Встреча глав МИД “нормандского” формата в Берлине продолжается, причем по информации корреспондентов с места событий, идет уже дольше запланированного времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил знакомый с ситуацией на переговорах источник, “дискуссии идут непросто”. “Министрам есть, что обсудить”, — добавил он.

Встреча глав МИД “нормандского” формата (Украина, Германия, Франция, РФ) началась около 18.30 (19.30 по Киеву) и продолжается таким образом уже около трех часов. Главные темы встречи — ситуация в Донбассе, где в последние недели произошло обострение, выполнение минских договоренностей и перспективы размещения миссии ООН.

Как сообщал УНН, в МИД рассказали, какие вопросы будут поднимать на встрече “нормандской четверки”.