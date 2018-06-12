В ООН назвали мужественным решение Испании принять судно с мигрантами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил как мужественное решение главы испанского правительства Педро Санчеса принять в порту страны судно Aquarius с более 600 мигрантами на борту. В распространенном в Женеве заявлении он подчеркнул, что готов обсудить с заинтересованными государствами вопрос о том, как в будущем избегать повторения подобных ситуаций, информирует УНН со ссылкой на сайт организации.

“Сегодняшнее решение премьер-министра Испании Педро Санчеса разрешить в качестве исключения спасательному судну Aquarius пришвартоваться в стране является мужественным и приветствуется, — отметил Гранди. — Оно положило конец ситуации, становившейся все более трудной и нетерпимой, для экипажа Aquarius и более 600 спасенных людей на борту”.

По словам верховного комиссара ООН, “принцип спасения на воде никогда не должен ставиться под сомнение”, независимо от того, каким образом европейские страны охраняют свои границы. “Я бы приветствовал возможность обсудить с заинтересованными правительствами организацию поисковых и спасательных операций в Средиземном море и то, как избегать любого повторения ситуации, в которой оказался Aquarius”, — сообщил Гранди.

Как сообщал УНН, Испания примет судно с беженцами, заблокировано в Средиземном море.