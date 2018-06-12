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Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной

Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной

КИЕВ. 12 июня. УНН. Встреча “нормандской четверки” была полезной, хотя всех проблем решить не удалось. Таким мнением поделился глава российской дипломатии во время брифинга после встречи глав внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел РФ добавил, что главы МИД “нормандской четверки” обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе, обстановку под Петровским, Золотым, Станицей Луганской, а также освобождение задержанных лиц, о чем говорили Порошенко и Путин.

“Безусловно, мы не смогли решить все проблемы, связанные с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса (по мнению РФ — никакой технической и военной поддержки боевикам она не предоставляет — ред.). Но я считаю, что встреча была очень полезной”, — сказал Лавров по итогам переговоров.

Представители РФ и Украины по правам человека находятся в контакте по освобождению задержанных лиц, отметил Лавров. При освобождении задержанных лиц надо “различать тех, кто задержан просто за выполнение профобязанностей и преступников”, добавил министр собственную точку зрения на вопрос заключенных украинских граждан.

По словам Лаврова, Украина продолжает настаивать на американском варианте миссии ООН в Донбассе, что, как считает главный российский дипломат — “будет разрушать весь минский процесс”.

Как сообщал УНН, встречи между главами МИД продолжалась более трех часов.

Источник: УНН
Теги: РФ, Сергей Лавров, Украина
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