Глава МИД ФРГ: министры "нормандской четверки" провели открытый и конструктивный диалог

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" провели в Берлине детальный, открытый и конструктивный диалог. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, передает УНН.

“Мы сегодня провели очень подробный, очень открытый и конструктивный диалог друг с другом”, — сказал он. По словам Мааса, переговоры “преследовали цель наполнить жизнью” нормандский формат.

“Мы достигли взаимопонимания по разным вопросам, — отметил глава МИД ФРГ. — Все стороны признали еще раз свою приверженность режиму прекращения огня. К этому относятся отвод тяжелых вооружений, разведение сил и разминирование в регионе, а также защита и беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ”.

“Что касается политических вопросов, как, например, реализации законодательных особенностей самоуправления... так называемой формулы Штайнмайера относительно проведения локальных выборов, мы договорились, что консультации экспертов, которые ведутся с 2016 года, но приостановлены, будут продолжены”, — сказал Маас.

Он также сообщил, что министры иностранных дел стран “нормандской четверки” поручили политдиректорам проработать параметры возможной миссии ООН в Донбассе в ближайшие недели.

Как сообщал УНН, Лавров назвал встречу “нормандской четверки” полезной.