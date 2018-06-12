The Independent: в украинском молоке в пять раз выше уровень радиации

КИЕВ. 12 июня. УНН. В некоторых регионах Украины уровень радиоактивного загрязнения молока превышает норму в пять раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания The Independent.

В материале говорится об исследовании лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

Ученые отобрали коровье молоко из частных ферм и домов в Ровенской области, на территории, расположенной в 200 км от места аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Результаты показали, что уровень содержания радиоактивного сообщения цезия был превышен в 6 образцах из 14 для взрослых, а для детей — в 8.

Как отметила доктор Ирина Лабунская из Эксетерского университета: “Через более чем 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди до сих пор подвергаются воздействию радиоактивного цезия, употребляя продукты питания, в том числе молоко местного производства в регионах Украины, пострадавших от этой аварии”.

Она добавила, что уровень загрязнения почвы не превышает норму, а вот в продуктах он накапливается. “Жители этих сел хронически подвергаются радиоактивности. Это создает опасность для здоровья почти для каждого органа в организме человека. Особенно это влияет на детей”, — сказала Лабунская.

Как сообщал УНН, инфляция в Украине по состоянию на май текущего года составляет 11,7% в соответствии с мая прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.