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Двое украинский попали в топ-5 самых результативных на ЧМ по баскетболу 3х3

Двое украинский попали в топ-5 самых результативных на ЧМ по баскетболу 3х3

КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3×3 после выхода в плей-офф чемпионата мира имеют высокие показатели результативности, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Сразу два игрока “сине-желтых” попали в топ-5 игроков чемпионата по статистике.

Станислав Тимофеенко набрал 30 очков в четырех матчах и делит 3-е место. У Максима Закурдаева на один балл меньше — 5-й. Возглавляет рейтинг латвиец Карлис Ласманис — 36 очков.

Сразу за Закурдаева идет словенец Гашпер Овник — 28 очков. Именно с командой Словении наша команда играет в четвертьфинале.
Добавим, что матч Словения — Украина запланирован на 12 июня (9:50).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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