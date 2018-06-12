Конгресс ФИФА назовет страну - хозяйку чемпионата мира по футболу 2026

КИЕВ. 12 июня. УНН. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) открывается во вторник в российской столице в преддверии чемпионата мира. В среду на конгрессе пройдет голосование по выбору страны — организатора мирового первенства 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Конгресс ФИФА является ежегодным мероприятием, на котором решаются главные вопросы международного футбола, включая выборы руководства федерации и определения стран, где состоится чемпионат мира. В повестке дня предстоящего конгресса в Москве голосования по выбору страны — организатора мирового первенства 2026 стоит только 13-м по счету, однако именно оно станет главным событием двух дней футбольного форума.

На проведение чемпионата мира — 2026 претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США, обе кандидатуры были одобрены в субботу на заседании совета ФИФА. При этом при выдвижении кандидатур ФИФА использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (здесь пройдет предстоящий через несколько дней турнир) и Азии (Катар примет мировое первенство в 2022 году).

Чемпионат мира 2026 станет первым, в котором примут участие 48 команд. Сразу 10 национальных федераций из Южной Америки выступили с предложением увеличить число команд до 48 уже на турнире 2022 года, однако этот вопрос не будет обсуждаться на конгрессе — на совете ФИФА принято решение провести дополнительные консультации с представителями Катара.