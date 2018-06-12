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Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает перенять опыт Сингапура

Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает перенять опыт Сингапура

КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ходе прогулки по Сингапуру он остался под впечатлением от высокого уровня развития страны и выразил надежду, что сможет перенять этот опыт. Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает УНН.

“Верховный руководитель Ким Чен Ын заявил, что он много узнал об экономическом потенциале и развитии Сингапура в ходе его поездки и что у него будет отличное впечатление после его возвращения домой”, — говорится в сообщении.

Также в ходе посещения смотровой площадки Sky Park, расположенной на крыше одного из самых популярных отелей Сингапура Marina Bay Sands, Ким Чен Ын осмотрел “захватывающий вид ночного города, отметив, насколько он чистый и красивый”. “Ким Чен Ын заявил, что собирается учиться (у Сингапура)”, — отмечает ЦТАК.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын вылетит из Сингапура через семь часов после начала саммита.

Источник: УНН
Теги: Сингапур, КНДР, Ким Чен Ын
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