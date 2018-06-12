МИД Франции: встреча "четверки" предоставила новую динамику переговорам в "нормандском формате"

КИЕВ. 12 июня. УНН. Встреча глав МИД “четверки” в Берлине позволила предоставить новую динамику переговоров в “нормандском формате”. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в понедельник в Берлине, сообщает УНН.

“Интенсивность, качество наших обменов позволили нам войти в новую положительную динамику, которая, я надеюсь, позволит прийти к мирному решению”, — сказал Ле Дриан. “Мы договорились по шести главным пунктам”, — сообщил он.

“Все стороны пришли к соглашению о необходимости длительного прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, отвода войск в трех пилотных зонах и о разминировании всего региона”, — сказал он. Также, по его словам, министры договорились “обеспечить условия деятельности наблюдателей ОБСЕ”.

Ле Дриан также высказался за расширение мер гуманитарного характера и обмен пленными. “Стороны смогли провести в декабре масштабный обмен пленными”, — напомнил он. По мнению министра, “это подтверждает возможность прогресса при наличии политической воли”.

Французский министр также заявил, что “Франция и Германия готовы участвовать в работах по разминированию”. По его словам, Париж и Берлин “намерены предоставить дополнительные средства и обеспечить необходимую экспертизу”. Глава МИД Франции также призвал к лучшей защите гражданских объектов. Так, по его словам, необходимо обеспечить лучшую безопасность Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран “нормандской четверки” провели в Берлине детальный, открытый и конструктивный диалог. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.