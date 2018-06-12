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Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц

Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости продолжения давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц. Об этом он сказал журналистам после завершения встречи глав МИД “нормандского формата” в Берлине, передает УНН со ссылкой на материалы брифинга главы МИД для СМИ.

“Мы должны удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным”, — цитирует министра посольство Украины в Германии в Twitter.

Позднее глава министерства иностранных дел Украины охарактеризовал встречу министров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине как “реальную дискуссию” и “полезную миссию”.

“Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов”, — заявил министр. По словам Климкина, в ходе встречи “было реальное обсуждение вопросов освобождения политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии”.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что дискуссии по этим вопросам еще никогда не проводились в рамках “нормандского формата”. “Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях, — подчеркнул он. — И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата — нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем акцентированно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить”.

Климкин добавил, что главы МИД “нормандской четверки” договорились продолжать совместную работу “в разных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров”. “И затем мы будем смотреть, будет ли нужна еще одна министерская встреча”, — подытожил он.

Как сообщал УНН, встреча глав МИД “четверки” в Берлине позволила предоставить новую динамику переговоров в “нормандском формате”.

Источник: УНН
Теги: МИД, РФ, Франция, Украина, Германия, Павел Климкин, Нормандская четверка
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