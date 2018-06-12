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Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и обменялись 12-секундным рукопожатием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямые эфиры мировых СМИ с места проведения саммита.

Как передают корреспонденты с медиа-центра, политики слегка улыбались. Кроме того, президент Соединенных Штатов несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу и предложил пройти для продолжения встречи тет-а-тет.

Политики приняли участие в формальной церемонии приветствия, после чего провели встречу тет-а-тет за закрытыми дверями, которая длилась 41 минуту.

По дороге в библиотеку Трамп несколько раз обнял лидера КНДР. В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по дороге на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына. Направляясь на переговоры, главы двух государств общались без переводчиков.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, переговоры, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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