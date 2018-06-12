Украинец попал в топ-10 этапа ЧМ в первой гонке после травмы

КИЕВ. 12 июня. УНН. 19-летний одессит Никита Калинин финишировал шестым на этапе чемпионата мира World Supersport 300, который прошел в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на сайт спортсмена.

Пилот итальянской команды “GP Project” Калинин вернулся на трек и завершил уикенд мирового первенства борьбой за подиум на треке Брно.

В гонке Калинин закрепился в первой группе, которая должна была решить судьбу второго места. Однако, для одессита, за 3 круга до финиша гоночная Дирекция была вынуждена досрочно завершить гонку из-за серьезного падения сразу двух мотогонщиков: Русмипутро и Капплера. Официальные результаты гонки были посчитаны по последнему полному кругу, когда украинец сместился с 3-й на шестую позицию.

“Я очень рад вернуться в борьбу и привезти важные очки для моей команды. Несмотря на то, что моя нога еще не восстановилась на 100 процентов, я был готов бороться за подиум. Именно поэтому шестое место в этой гонке для меня просто неплохой результат. В моем классе чемпионата самая борьба остается на последний круг. Я для себя определил места, где буду обходить соперников и не рисковал без необходимости. К сожалению, в этот раз падение других гонщиков лишили возможности нам показать красивую развязку гонки. С другой стороны, важно, что я смог вернуться на трек уже на этих выходных и чувствую в себе силы снова бороться”, — признался Калинин.

Отметим, что следующий этап чемпионата мира World Supersport 300 состоится 8 июля на треке Мизано в Италии.

Напомним, что в середине мая одессит попал в серьезную аварию на этапе Мирового Супербайка в Италии.