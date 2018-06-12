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США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет

США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сотрудники администрации Трампа обсуждали возможности добиваться на переговорах в Сингапуре согласия Пхеньяна на отказ от ядерного оружия в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации, информирует УНН.

Это — амбициозный график, который в случае реализации совпал бы по времени с попыткой Трампа добиться переизбрания на пост президента США, отметила газета, указав на то, что члены американской делегации учитывают реакцию в США на ход переговоров.

В этой связи газета напомнила о результатах недавнего опроса, организованного в мае телекомпанией CNN, согласно которому 53% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп ведет дела с Пхеньяном. На вопрос о том, одобряют ли они решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном, 77% ответили утвердительно, в то время как в ходе исследования в марте такой ответ дали 62% опрошенных.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и обменялись 12-секундным рукопожатием.

Источник: УНН
Теги: США, ядерное оружие, КНДР
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