Бывший обидчик Кличко поздравил украинца с включением в Зал боксерской славы

КИЕВ. 12 июня. УНН. Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис поздравил нынешнего мэра Киева Виталия Кличко с попаданием в Международный боксерский зал славы, информирует УНН со ссылкой на Instagram Льюиса.

“Поздравляю моего друга и большого соперника Виталия Кличко с вступлением в Международный боксерский зал славы”, — сказано в сообщении 52-летнего британца.

Заметим, что Льюис нанес Кличко только одно из двух поражений в профессиональной боксерской карьере. Тогда, в 2003-м году, бой был остановлен из-за рассечения Кличко, победу техническим нокаутом отдали Льюису. После этого британец объявил о завершении карьеры

Напомним, что Кличко стал первым украинцем, который попал в Международный зал боксерской славы.