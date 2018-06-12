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ООС: боевики совершили 27 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 27 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 12 июня. УНН. За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Боевики 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На Донецком направлении — вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что: “Во время боевых действий прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. Текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, военные, штаб, ООС
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