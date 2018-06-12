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Ким Чен Ын: США и КНДР преодолели много трудностей для проведения саммита

Ким Чен Ын: США и КНДР преодолели много трудностей для проведения саммита

КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил перед переговорами тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, что две страны преодолели много для проведения саммита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляции мировых телеканалов, в частности на ABC News.

“Старые практики и предубеждения были препятствиями на нашем общем пути вперед, но мы преодолели их все, сегодня мы здесь”, — заявил глава КНДР. “Это правда”, — ответил на это Трамп.

Президент США и лидер КНДР перед началом встречи тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, сказали несколько приветственных слов перед журналистами. Оба лидера находились в хорошем настроении и улыбались.

Как сообщал УНН, Белый дом и госсекретарь Майкл Помпео дали согласие на присутствие рабочей группы американских сенаторов на новых раундах переговоров США и КНДР, если такие будут запланированы после нынешней встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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