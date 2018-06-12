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Украинец дважды стал призером соревнований по спортивной борьбе в Литве

Украинец дважды стал призером соревнований по спортивной борьбе в Литве

КИЕВ. 12 июня. УНН. 32-летний Иван Лосев выступил на международных соревнованиях по спортивной ходьбе 44th International Race Walking Festival Alytus 2018 в Литве, которые входят в серию European Athletics Race Walking Permit Meetings, информирует УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

В Алитусе Лосев выступал на двух дистанциях — 5 и 20 километров. И в обоих финишировал третьим. 20 километров спортсмен преодолел за 1:23,10 ч, а 5 км — по 19,33 мин.

Примечательно, что Лосев — один из тех легкоатлетов, которые уже гарантировали себе место в сборной и в августе выступят на чемпионате Европы в Берлине.

Напомним, что украинцы завоевали две награды на чемпионате мира-2018 по спортивной ходьбе.

Источник: УНН
Теги: спорт
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