Украинец дважды стал призером соревнований по спортивной борьбе в Литве

КИЕВ. 12 июня. УНН. 32-летний Иван Лосев выступил на международных соревнованиях по спортивной ходьбе 44th International Race Walking Festival Alytus 2018 в Литве, которые входят в серию European Athletics Race Walking Permit Meetings, информирует УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

В Алитусе Лосев выступал на двух дистанциях — 5 и 20 километров. И в обоих финишировал третьим. 20 километров спортсмен преодолел за 1:23,10 ч, а 5 км — по 19,33 мин.

Примечательно, что Лосев — один из тех легкоатлетов, которые уже гарантировали себе место в сборной и в августе выступят на чемпионате Европы в Берлине.

Напомним, что украинцы завоевали две награды на чемпионате мира-2018 по спортивной ходьбе.