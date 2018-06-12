Токио надеется, что саммит США и КНДР станет шагом на пути к миру и стабильности в регионе

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство Японии надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына станет большим шагом на пути к установлению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, информирует УНН.

“Мы надеемся, что нынешняя встреча поспособствует прогрессу в решении ракетной и ядерной проблемы, а также наиболее важного для Японии вопрос похищенных японских граждан. Кроме того, мы рассчитываем, что она станет большим шагом на пути к установлению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии”, — сказал он.

Суга также отметил, что Токио готов содействовать этому процессу.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил перед переговорами тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, что две страны преодолели много для проведения саммита.