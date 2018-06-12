Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство"

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неличное голосования народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Документ, который 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета, предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей: “неличное голосования народного депутата Украины, то есть голосования народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ”.

Автором данного документа выступил депутат от “Народного фронта” Леонид Емец.

В пояснительной записке к документу указано, что: “К сожалению, такое явление как „кнопкодавство“, то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 года не смогли изменить эту ситуацию”.

Как сообщал УНН, в ВР предлагают уменьшить минимальный капитал банков до 200 млн грн.