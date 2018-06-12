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Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну одну из своих машин

Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну одну из своих машин

фотогалерея

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп после рабочего обеда показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну один из своих автомобилей Cadillac, который называют “Зверь”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямой эфир саммита в Сингапуре.

Оба лидера вышли на улицу, охранники открыли дверь машины, Ким Чен Ын не отказался от предложения и заглянул внутрь.

После этого они оба прошли в помещение отеля Capella, где проходит историческая встреча. Перед входом в отель припаркованный только американский кортеж, в том числе два одинаковых президентских автомобиля.

Также перед этим Трамп шутливо попросил фотокорреспондентов и телеоператоров, чтобы его и Ким Чен Ына сняли в идеальном виде. “Ну что, получаются хорошие кадры? Чтобы мы выглядели хорошо, красивыми и худыми. Ну и отлично”, — сказал президент США.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил перед переговорами тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, что две страны преодолели много для проведения саммита.

Источник: УНН
Теги: США, Сингапур, саммит, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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