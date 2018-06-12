В Тернополе на строительстве погиб 22-летний мужчина

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, в Тернополе во время работ на высоте, сорвался и погиб 22-летний мужчина. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции в Тернопольской области, передает УНН.

"Несчастье случилось 12 июня в 10:40. Двадцатидвухлетний мужчина работал на стройке. Он на высоте одиннадцатого этажа занимался утеплением дома. Однако не удержался и упал с лесов. Одна из причин несчастного случая, которую рассматривают следователи, это несоблюдение правил безопасности", - рассказали в полиции.

Спасти жизнь тернополянину не удалось. Он скончался на месте происшествия. Оперативники установят был погибший прикреплен страховочным тросом. Кроме этого, они будут проверять всю документацию, лиц, входивших в строительной бригады, а также то, что они должны были делать.

По данному факту Тернопольский городской отдел полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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