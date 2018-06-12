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В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Кыргызстане из-за проливных дождей, которые привели к селевым потокам, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.

Так, по данным местного МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Лейлекском районе Баткенской области. Там в результате сильного ливня в 5 сельских округах сошли селевые потоки. Пострадали 16 домов, детский сад, около 30 км автодорог, шесть мостов, а также ирригационные каналы. На данный момент на месте работают около 100 спасателей.

Прорабатывается вопрос об эвакуации населения во временные палатки, выделенные МЧС.

Напомним, ураган повредил около 50 домов в Герцег-Нови и поселке Каменари на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры. Большой ущерб был нанесен больницы Мельйин, где повреждена крыша рентгеновского отделения, разбитое стекло, повреждены деревья в парке. Отмечается, что скорость ветра была более 100 километров в час.

Источник: УНН
Теги: дождь, непогода, Кыргызстан
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