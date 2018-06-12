В I квартале Украина увеличила экспорт товаров в Чехию на 53 млн долларов

КИЕВ. 12 июня. УНН. В I квартале текущего года Украина нарастила экспорт товаров в Чехию на 53,2 млн долларов. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

“Экспорт товаров в Чехии в I квартале этого года составил 217,7 млн долларов и увеличился на 53,2 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспорте из Украины в Чехию появилось 209 субпозиций, а это дополнительные 12 млн долларов.

Напомним, среди топ-10 продуктов, которые Украина экспортирует в Австрию, наибольший объем занимает оборудование для занятий физкультурой.