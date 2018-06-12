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НАПК подало на Бочковского в суд из-за э-деклараций

НАПК подало на Бочковского в суд из-за э-деклараций

Сергей Бочковский

КИЕВ. 12 июня. УНН. НАПК направило в суд два протокола относительно несвоевременного представления электронной декларации Сергеем Бочковским, которого суд восстановил в должности председателя ГСЧС. Об этом сообщается на сайте НАПК, передает УНН.

“Составлены два протокола в отношении Сергея Бочковского, начальствующего лица состава службы гражданской защиты, находящегося в распоряжении председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Чиновник подал декларации за 2016 и 2017 годы только в мае этого года после получения от Национального агентства сообщения об установлении фактов непредставления им соответствующих деклараций”, - отмечается в протоколе.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления). 26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому было объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.

Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.

Окружной административный суд Киева 26 апреля 2018 года признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его в должности.

Бочковский вместе с адвокатом в пятницу, 27 апреля, пришел в здание ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не пустили. В МВД заявили, что не видят оснований для возобновления Бочковского на посту главы ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: декларация, Бочковский, НАПК
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