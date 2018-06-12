Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 20:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
5805
Версия для печати

Товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился в три раза

Товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился в три раза

КИЕВ. 12 июня. УНН. В I квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился втрое. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

"Товарооборот Украина-Афганистан в 2017-м составил 6 млн долларов, в I квартале 2018-го года уже 3 млн долларов, то есть увеличился в три раза по сравнению с I кварталом 2017 года", - отметили в Минэкономразвития.

Напомним, товарооборот между Украиной и Польшей в январе-феврале 2018 года составил 1,6 млрд долл., что на 28% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось ранее, за 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31%.

Источник: УНН
Теги: Украина, Афганистан, МЭРТ, товарооборот
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.