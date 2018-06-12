Товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился в три раза

КИЕВ. 12 июня. УНН. В I квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился втрое. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

"Товарооборот Украина-Афганистан в 2017-м составил 6 млн долларов, в I квартале 2018-го года уже 3 млн долларов, то есть увеличился в три раза по сравнению с I кварталом 2017 года", - отметили в Минэкономразвития.

Напомним, товарооборот между Украиной и Польшей в январе-феврале 2018 года составил 1,6 млрд долл., что на 28% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось ранее, за 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31%.