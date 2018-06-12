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Украина договорилась с Азербайджаном усилить взаимодействие в энергетической сфере

Украина договорилась с Азербайджаном усилить взаимодействие в энергетической сфере

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых стороны договорились об усилении взаимодействия в энергетической сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Петра Порошенко.

"Рабочий визит в Турцию начал со встречи с Ильхамом Алиевым. Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил Порошенко.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко находиться с рабочим визитом в Турецкой Республике для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP). Визит осуществляется по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал УНН, Порошенко приветствовал проведение первых в истории переговоров между Президентом США Дональдом Трампом и председателем Северной Кореи Ким Чем Ином.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Азербайджан
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