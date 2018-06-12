Американец выиграл 435 млн долларов в лотерею

КИЕВ. 12 июня. УНН. Житель американского штата Нью-Джерси выиграл 435 млн долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на nzherald.co.nz.

История его выигрыша весьма необычна и в то же время банальна. Она кроется в желании супруги американца сэкономить на покупке апельсинового сока.

"Возвращаясь из местного супермаркета, моя жена обнаружила, что апельсиновый сок в киоске напротив стоит на порядок дешевле, чем в супермаркете. Так как мы купили дом в рассрочку и взяли кредит на кругленькую сумму для обучения дочери в колледже, мы решили сдать купленный товар и приобрести новый, тем самым сэкономив пару долларов", - объяснил победитель.

Но сэкономить денег так и не получилось, добавил американец.

"Возвращаясь с киоска, я увидел точку продажи лотерейных билетов. И так как нам с женой перепало пару долларов от возврата апельсинового сока, я решил их потратить на билеты. И не зря - мой выигрыш составил 435 млн долларов", - рассказал счастливчик.

Супруги уже имеют планы на выигранные деньги.

"Мы выплатим рассрочку по дому, а также досрочно погасим денежный кредит, который мы брали для оплаты обучения нашей дочери", - признался американец.

Напомним, в марте этого года киевлянину Юрию Редько улыбнулась удача — он впервые купил билет “Лото-Забава” и выиграл сразу 1 млн грн.