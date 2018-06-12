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На карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона

На карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине за последние 6,5 года зарегистрировано 370 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который запущен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.

Наибольшее количество АЧС - по 39 случаев - было зафиксировано в Полтавской и Одесской областях. Далее следуют Черниговская и Николаевская области - по 31 случаю, и Ровенская область - 27 случаев.

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Наименьшее количество вспышек АЧС было зарегистрировано во Львовской области - 1 случай, на Волыни и в Житомирской области - по 5 случаев.

В целом, за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины.

Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишеватка Запорожской области.

А с начала 2018 года в Украине уже зарегистрировано 59 случаев болезни. В 28 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 25-и - у диких. Еще в шести случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.

Отметим, что АЧС спровоцировала значительное сокращение поголовья свиней в Украине, а также стремительное подорожание свинины и сала.

Также из-за болезни сейчас активно увеличиваются показатели импорта иностранной свинины в Украину.

По словам политика Сергея Тригубенко, нидерландское сало уже начало вытеснять украинское.

"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - отметил он, подчеркнув, что АЧС пока не идет на спад и готовиться надо к тому, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".

Источник: УНН
Теги: свинина, Сергей Тригубенко, АЧС
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