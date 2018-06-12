Неизвестные организовали свалку битых ртутных ламп в гаражах Запорожья

КИЕВ. 12 июня. УНН. На прошлой неделе жители Запорожья обнаружили в одном из местных гаражей свалку битых ртутных ламп. Об этом в комментарии УНН рассказал выполняющий обязанности начальника Государственной экологической инспекции в Запорожской области Артем Кизим.

“В общем количестве речь идет примерно о 3 тысячах единиц”, — рассказал он.

Кизим добавил, что по состоянию на сегодня лампы вывезены для утилизации.

Ранее УНН сообщал, чем опасны пары ртути для человека.

Также напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% уже лишились лицензии на обращение с опасными отходами.