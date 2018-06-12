Украина экстрадировала во Францию ​​торговца кокаином

КИЕВ. 12 июня. УНН. Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Министерства юстиции Французской Республики о выдаче в это государство задержанного в Украине гражданина Турецкой Республики за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"Указанное лицо обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом, предметом преступления является наркотическое средство - кокаин весом 2,3 тонны, который он и другие участники преступной группы перевозили в оборудованном тайнике на молдавском судне и с которым были задержаны во французских территориальных водах", - говорится в сообщении.



Сегодня он передан компетентным органам Франции.



Напомним, представители Национального антикоррупционного бюро Украины в ближайшее время планируют посетить с визитом коллег из Молдовы, после чего может ускориться процесс экстрадиции судьи Николая Чауса.



