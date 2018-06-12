Минагрополитики спрогнозировало урожай зерна на уровне более 60 млн тонн

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН.

"Релевантные прогнозы урожайности будут доступны еще не скоро, однако, исходя из текущего состояния посевов и близкой к идеальной перезимовки озимых культур, мы сохраняем прогноз урожая в формате "60 млн тонн +", - написал чиновник.

Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.