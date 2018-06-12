В Госстатистики сообщили, сколько нового жилья строится в Украине

КИЕВ. 12 июня. УНН. В течение января-марта текущего года в Украине было получено документов на начало строительства более 7 тыс. новых жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статики Украины.

В течение января-марта 2018 года было выдано документов на право выполнения работ по возведению 7223 жилых зданий. Общая заявленная площадь новых жилых зданий 104 043 квадратных метров.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.