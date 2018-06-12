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Джемилев: обмен Сенцова и Кольченко может состояться при посредничестве Турции

Джемилев: обмен Сенцова и Кольченко может состояться при посредничестве Турции

КИЕВ. 12 июня. УНН. Обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко может состояться при посредничестве Турции. Об этом Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире телеканала ATR, передает УНН.

Так, Джемилев рассказал, что провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Он говорит: "Вы же знаете, что Путин ничего так просто не отдает". Да, мы знаем, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал: "Может быть, у вас в заначке есть еще эти бандиты, может быть, обменяем их на наших патриотов?". (Эрдоган – ред.) сказал: "Подумаем". Это не исключается. Но в любом случае, я думаю, можно добиваться этого. Жизнь этих людей для нас представляет большую ценность", - сообщил Джемилев.

Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки завтра планирует провести однодневную голодовку в знак солидарности с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Турция, обмен, политзаключенные
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