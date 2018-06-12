Суд отказался взимать более 300 млн грн с "Укртрансгаза"

КИЕВ. 12 июня. УНН. Верховный Суд отправил на повторное рассмотрение дела о взыскании 300 млн грн с "Укртрансгаза" в пользу коммерческих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Верховный Суд 05.06.2018 и 06.06.2018 отменил решение хозяйственных судов и направил дело на новое рассмотрение в хозяйственный суд Киевской области, согласившись с доводами прокурора о недоказанности истцом факта выполнения договоров поставки и об отсутствии оснований для взыскания средств по этим договорам. Таким образом, Генеральной прокуратурой Украины приняты эффективные меры, направленные на предотвращение безосновательное взыскание с государственного предприятия средств на сумму более 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решениями хозяйственного суда Киевской области частично удовлетворены иски коммерческих структур о взыскании задолженности с ОАО "Укртрансгаз" в сумме более 300 млн грн за выполнение обязательств по поставке товаров за государственные средства и неосуществление оплаты этих поставок ПАО "Укртрансгаз".

В дальнейшем Киевским апелляционным хозяйственным судом решения судов первой инстанции оставлено без изменений, в связи с чем прокурором были представлены кассационные жалобы.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" подтвердил обращения в суды Швейцарии о взыскании средств с "Газпрома".