Вспышка кори: с начала года уже заболели более 20 тысяч человек

КИЕВ. 12 июня. УНН. За неделю с 5 по 12 июня корью в Украине заболели 1345 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, передает УНН.

“За 23-ю неделю 2018 года корью заболели 1345 человек (523 взрослых и 822 ребенка)”, — говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 20 553 человека — 8331 взрослых и 12 222 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской области (всего 2973 человека: 918 взрослых и 2055 детей), Закарпатской (всего 2547 человек: 463 взрослых и 2084 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2367 человек: 685 взрослых и 1682 ребенка), Одесской (всего 1839 человек: 898 взрослых и 941 ребенок), Киеве (всего 1466 человек: 910 взрослых и 556 детей) и Черновицкой (всего 1177 человек: 383 взрослых и 789 детей) областях.

За это время от осложнений кори умерло 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения начнет вакцинацию взрослых в группе риска заболеваемости корью.