Украинцам станет проще обменивать валюту

КИЕВ. 12 июня. УНН. Национальный банк упростил проведения операций по обмену валют, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.

"Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют", - говорится в сообщении.

Во-первых, упрощается оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

До сих пор банки должны были оформлять две бумажные квитанции об осуществлении такой операции - одну для клиента, одну для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять такие квитанции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. То есть банки смогут хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по соглашению клиента банк сможет не оформлять клиенту бумажный документ.

При этом, другие финучреждения, осуществляющие обмен валют, до сих пор были обязаны оформлять две бумажные квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатались кассовым аппаратом (РРО). В дальнейшем они будут оформлять только один документ, который будет печататься РРО. Соответственно, клиентам квитанции выдаваться не будут.

При этом и банки, и финучреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма операции будет меньше 150 тыс. грн.

Во-вторых, банки и финучреждения смогут проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменным операциям в виде электронного документа.

Указанные изменения утверждены соответствующим постановлением НБУ и вступят в силу с 1 июля 2018 года.

В НБУ отметили, что для внедрения новых требований, касающихся применения РРО, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период. В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции по порядку, действовавшему до сих пор. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

Напомним, украинцы смогут отправлять деньги в валюте за границу с применением безбумажных технологий.