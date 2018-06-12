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Украинцам станет проще обменивать валюту

Украинцам станет проще обменивать валюту

КИЕВ. 12 июня. УНН. Национальный банк упростил проведения операций по обмену валют, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.

"Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют", - говорится в сообщении.

Во-первых, упрощается оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

До сих пор банки должны были оформлять две бумажные квитанции об осуществлении такой операции - одну для клиента, одну для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять такие квитанции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. То есть банки смогут хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по соглашению клиента банк сможет не оформлять клиенту бумажный документ.

При этом, другие финучреждения, осуществляющие обмен валют, до сих пор были обязаны оформлять две бумажные квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатались кассовым аппаратом (РРО). В дальнейшем они будут оформлять только один документ, который будет печататься РРО. Соответственно, клиентам квитанции выдаваться не будут.

При этом и банки, и финучреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма операции будет меньше 150 тыс. грн.

Во-вторых, банки и финучреждения смогут проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменным операциям в виде электронного документа.

Указанные изменения утверждены соответствующим постановлением НБУ и вступят в силу с 1 июля 2018 года.

В НБУ отметили, что для внедрения новых требований, касающихся применения РРО, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период. В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции по порядку, действовавшему до сих пор. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

Напомним, украинцы смогут отправлять деньги в валюте за границу с применением безбумажных технологий.

Источник: УНН
Теги: НБУ, обменные пункты, валюта
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