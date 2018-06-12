Суд завтра рассмотрит жалобы на приговор Крысину

КИЕВ. 12 июня. УНН. Апелляционный суд Киева завтра рассмотрит жалобы на приговор Юрию Крысину, осужденному к условному сроку за соучастие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава потеха. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года, которым Юрия Крысина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, состоится 13 июня 2018 в 15.30", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, Крысина было приговорено к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.



Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока Крысина, подозреваемому в убийстве журналиста Еремея.



Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов евромайдана. В настоящее время по решению суд Крысин находится под стражей.