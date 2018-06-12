Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе

КИЕВ. 12 июня. УНН. Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб один украинский военный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба Объединенных сил.

"В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе ОС сообщили, что в течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения.

"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ с разрешенного минского договоренностями вооружение", - отметили в пресс-центре.

Также, по информации штаба, огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакин, что на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Боевики 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.