Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 июня 2018 20:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
5280
Версия для печати

Интернет-хит: гигантская Луна поразила сеть

КИЕВ. 12 июня. УНН. На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператором Даниэлем Лопесом в горах Канарских островов. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ютуб-канал автора.

Съемка проводилась при помощи специального объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.

Как сообщал УНН, компания SpaceX откладывает с конца 2018 до середины 2019 первый коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Ранее сообщалось, что NASA намерено начать покупать места на небольших коммерческих спутниках до конца года и начать искать миниатюрные приборы для рейсов на Луну.

Напомним, шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Источник: УНН
Теги: видео, космос, Луна
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.