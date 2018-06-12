Интернет-хит: гигантская Луна поразила сеть

КИЕВ. 12 июня. УНН. На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператором Даниэлем Лопесом в горах Канарских островов. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ютуб-канал автора.

Съемка проводилась при помощи специального объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.

Как сообщал УНН, компания SpaceX откладывает с конца 2018 до середины 2019 первый коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Ранее сообщалось, что NASA намерено начать покупать места на небольших коммерческих спутниках до конца года и начать искать миниатюрные приборы для рейсов на Луну.

Напомним, шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".