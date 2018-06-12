Боксер Уайлдер проведет объединительный чемпионский бой с Джошуа

КИЕВ. 12 июня. УНН. Американский чемпион мира по боксу категории WBC Деонтей Уайлдер дал согласие на проведение боя с экс-обидчиком Владимиром Кличко, чемпионом IBF, WBO и IBO - британцем Энтони Джошуа, сообщает УНН со ссылкой на ESPN и Twitter американца.

По данным источника, 32-летний Уайлдер, который владеет титулом WBC, принял условия, предложенные стороной Джошуа, согласно которым поединок пройдет в Великобритании до конца 2018 года.

"Мы согласились с условиями... Деонтей принял их. Бой пройдет в Британии", - сказал менеджер Уайлдера Шелли Финкель.

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Сам боксер подтвердил информацию о предстоящем бое в своем Twitter.

"Сообщаю всем поклонникам Джошуа, что наше предложение в 50 млн долларов, по-прежнему доступно для него, но бой пройдет в США. Пока же я согласился драться с Джошуа в Великобритании. Все зависит от них", - написал американец.

Примечательно, что сторона Уайлдера также требует от британца гарантий на проведение боя-реванша, который состоится в США.

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Отметим, что оба боксера еще ни разу не терпели поражения. Джошуа выиграл 20 из 21 проведенных боев нокаутом. Уайлдер получил 40 побед, 39 из них - нокаутом.