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Македония достигла договоренности с Грецией относительно изменения своего названия

Македония достигла договоренности с Грецией относительно изменения своего названия

КИЕВ. 12 июня. УНН. Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору о названии небольшой балканской страны. Об этом заявил премьер Греции Ципрас, сообщает Ekathimerini, передает УНН.

"У меня хорошие новости ... Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимало наши мысли много лет", - сказал Ципрас.

Ранее сообщалось, что одна из главных оппозиционных партий Македонии, Внутренняя македонская революционная организация (VMRO-DPNE) - демократическая партия за македонское национальное единство, выразила протест по изменению названия страны на "Республика Илинденська Македония".

5 марта тысячи людей в столице Македонии вышли на улицы города в знак протеста против возможного изменения названия страны.

Как сообщал УНН, в феврале премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией.

Источник: УНН
Теги: дипломатия, Греция, Македония
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